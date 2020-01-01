لامبارد يكشف عما يحتاجه تشيلسي لتجنب ما حدث أمام نيوكاسل

مدرب تشيلسي حزين على ضياع النقاط الثلاث أمام طيور الماكبايس

أعرب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد عن حزنه الشديد، بعد السقوط المؤلم أمام نيوكاسل يونايتد في موقعة "ستامفورد بريدج".

وبينما كانت النتيجة تتجه للتعادل بدون أهداف، تمكن إسحاق هايدن من تسجيل هدف الفوز لجيوش المدينة في آخر لحظات الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليعود البلوز إلى لندن بلا حتى النقطة التي كانت في المتناول.

وبعد المباراة قال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس": "نعلم أن لدينا مشاكل في الجزء الأمامي، ولهذا لا نسجل الكثير من الأهداف".

وأضاف "في النهاية، عندما لا تحصل على النتيجة المطلوبة، تكون أن المسؤول دائمًا"، في إشارة واضحة إلى أن مثل هذه النتائج لا يتحملها سوى المدرب بمفرده.

في الوقت ذاته، أشار إلى حاجة فريقه لدماء جديدة قبل غلق الميركاتو الشتوي، بقوله "إذا كنا نبحث عن لاعبين قادرين على استغلال سيطرتنا على المباريات، فسوف نسجل الكثير من الأهداف".

وتابع "لم يعد بالإمكان التدريب على إنهاء الهجمات، نحتاج غريزة الهداف القاتل أمام المرمى، نحتاج تسجيل المزيد والمزيد من الأهداف، هذا إذا كنا نريد تحقيق أهدافنا".

وختم باعتراف صريح "من الواضح تمامً مما أقوله الآن إننا نعرف المكان الذي نحتاج فيه تدعيم، لكننا سنرى ما سيحدث".

من جهة أخرى، قال في حديثه مع الصحفيين بعد المباراة "يوم تامي الصعب؟ قد يحدث ذلك، ومن الصعب دائمًا الاعتماد على تامي، ينبغي علينا إيجاد المزيد من الحلول، وإذا كنا نريد حل معضلة الهجوم، فلا يمكننا الاعتماد عليه بمفرده، كان رائعًا منذ بداية الموسم، لكن هذا المساء لم يكن موفقًا، وهذا يحدث في كرة القدم، ولا يمكنني حتى الشكوى من أي شيء في الفريق".

وسُئل "هل تشعر بالإحباط؟ ما نريده هو الفوز بالمباريات، عندما تلعب بشكل جيد، تستطيع رؤية ذلك بوضوح، وأعتقد أننا كنا الطرف الأكثر سيطرة، وهذا دليل على أن الحيازة ليست دائمًا القانون المسلم به، لكنها تبقى من القوانين القوية، كنا نستحوذ على الكرة في مناطقهم الدفاعية ونبحث عن الهدف، هذا ما يفعله من يريد الفوز وتسجيل الأهداف".

ومرة أخرى سُئل "هل تشعر بالتعاطف مع تامي؟ لا . فهو يعيش حلمه الآن ويلعب لتشيلسي في مركزه المفضل رقم 9، وقد خاض 3 تجارب على سبيل الإعارة، اثنتان منهم في تشامبيون شيب، لهذا لا أتعاطف معه، ما أريده أن يستمر في تقديم الأفضل، يتمتع بشخصية عظيمة ورغبة كبيرة، وأنا سعيد به. وكما قلت لا يمكنني تقديم ولو شكوى واحدة".

وعن إمكانية اللعب باثنين رؤوس حربة، قال "في بعض الأحيان أفكر في ذلك إذا كانت المباراة تستدعي اللعب باثنين في الهجوم، لكن في هذه الحالة سيأتي ذلك على حساب نجولو كانتي الذي يقدم مستوى أكثر من رائع في كل المباريات أو جورجينيو، الذي يعتبر محرك الوسط، لذا ينبغي الحذر من الهجمات المعاكسة".

بهذه النتيجة، توقف رصيد تشيلسي عند 39 نقطة، لكنه ظل محتفظًا بمكانه في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد قبل الاصطدام بالمتصدر ليفربول على ملعبه "أنفيلد روود".