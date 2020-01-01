لامبارد يكشف طبيعة إصابتي ويليان وكوفاتشيتش

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يكشف طبيعة الإصابة التي تعرض لها الثنائي ويليان وماتيو كوفاتشيتش.

كشف المدرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن طبيعة إصابتي الثنائي ويليان وماتيو كوفاتشيتش بعد خروجهما من مواجهة البلوز بالأمس ضد ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد بعد اللقاء وأكد خلالها أن الثنائي سيخضعون لتقييم طبي أكثر شمولًا خلال الساعات القادمة.

وقال لامبارد: "كلاهما يعانيان من إصابات في وتر أكيليس، وليليان لا تبدو إصابته سيئة للغاية، لكن ماتيو كوفاتشيتش وضعه أسوأ قليلًا، لنأمل ألا تكون الإصابة قوية".

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وكان ماتيو كوفاتشيتش قد أصبح من القطع الأساسية في تشكيلة فرانك لامبارد حيث لم يغب سوى لأربعة لقاءات هذا الموسم في كل البطولات.

ويعد الوضع مماثل بالنسبة للنجم البرازيلي الذي شارك في كل مباريات تشيلسي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم سواء كأساسي أو كبديل.

وتعد إصابات وتر أكيليس من أخطر الإصابات في عالم كرة القدم بجوار مشاكل الرباط الصليبي في الركبة، وتصل فترة الغياب في بعض تلك الإصابات لتسعة أشهر.

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد حقق الفوز بهدفين نظيفين على نظيره ليفربول مساء الأمس في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.