لامبارد يكشف سبب غياب كيبا أمام ليستر سيتي

يبدو أن الحارس الإسباني سيغيب عن الفريق في بعض المباريات

كشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي عن سبب غياب حارس الفريق الإسباني كيبا أريزابالاجا عن حراسة مرمى البلوز أمام ليستر سيتي.

كيبا غاب عن التشكيل الأساسي لتشيلسي أمام ليستر سيتي في الجولة 25 من البريميرليج، لأول مرة هذا الموسم لصالح زميله ويلي كاباييرو.

وقال لامبارد في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي قبل المباراة أمام ليستر سيتي: "كان من الصعب أن أستبعد أغلى حارس في العالم من التشكيل الأساسي ولكن هذا هو قراري لليوم، كيبا سليم ولا يعاني من أي إصابات".

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وأضاف: "ويلي يتمرن بشكل أكثر من رائع وينافس كيبا بشدة هو يريد أن يكون له دورًا مع الفريق، وأنا أقدر مجهوده بشدة".

وتابع: "ما قدمه ويلي في مباراة هال سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي كان رائعًا للغاية، وكان يجب تقديره ومنحه فرصة للعب في الدوري".

واختتم: "عندما تأخذ قرار باستبعاد الحارس الأساسي عليك أن تركز في القرار قبل اتخاذه لأنه من الممكن أن تلام عليه عند اتخاذه".

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ورجح العديد من المتابعين للمباريات أن السبب وراء استبعاد كيبا من التشكيل الأساسي للمباراة هو الأخطاء التي وقع فيها في مباراة أرسنال الأخيرة في الدوري التي انتهت بالتعادل.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد وتوتنهام أصحاب المركز الخامس والسادس.