لامبارد يُفند مزايا إسقاط برشلونة .. ويكشف موعد تعافى كانتي

أنباء سارة عن نجولو

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أثنى المدير الفني الجديد لتشيلسي فرانك لامبارد، على الأداء والروح القتالية العالية، التي أظهرها لاعبوه في مباراتهم الودية ضد بطل الليجا في آخر عامين برشلونة، معربًا عن سعادته باستيعاب اللاعبين لأفكاره وبداية تنفيذها بشكل صحيح، أكثر من سعادة الفوز على العملاق الكاتلوني.

وتقابل عملاقي لندن وكاتلونيا ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب "سايتاما 2002" ضمن منافسات كأس "راكوتن" الودية المقامة في اليابان، وفاز بطل اليوربا ليج بهدفي الشاب العائد من الإعارة تامي أبراهام وروس باركلي، مقابل هدف لكتيبة المدرب ارنستو فالفيردي، سجله الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وبعد المباراة، قال سوبر لامبارد لموقع البلوز الرسمي "بالطبع أنا سعيد للغاية، كانت مباراة جيدة داخل وخارج الملعب، واليوم رأيت الكثير من ملامح العمل الذي قمنا به في الفترة الماضية، لكن ما زال هناك الكثير من العمل، الذي ينبغي علينا القيام به، وبوجه عام، رحلة اليابان كانت جيدة جدًا".

وأضاف "من الرائع دائمًا القدوم إلى اليابان، وهذا وضح في الترحيب الهائل الذي نتلقاه، ومثل هذه الأشياء في غاية الأهمية بالنسبة للنادي، أما بالنسبة للفريق، فانطباعي عن اللاعبين أنهم مجموعة قوية بحق، لقد قاموا بتنفيذ ما طلبته وأكثر من ذلك، لذا يستحقون الحصول على راحة لمدة يومين".

يبدو أن مسلسل نيمار وباريس لم ينتهي بعد! 👀👇 pic.twitter.com/VJL1AqDv4G — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

من جهة أخرى، سُئل عن آخر مستجدات إصابة الفرنسي نجولو كانتي، الذي يعاني من توابع الإصابة التي ألمت به في نهاية الموسم الماضي، فأجاب "إنه بخير"، لافتًا إلى أنه اتخذ قرار الإبقاء على اللاعب في إنجلترا، لمساعدته على التعافي في أسرع وقت ممكن، بدلاً من إرهاقه في معاناة تنقل اللاعبين في الجولة اليابانية.

وختم حديثه عن كانتي "من الواضح أنه تحسن كثيرًا، وعندما نعود إلى كوبهام، سأجلس مع الطبيب لأعرف متى سيعود، ويبدو لي أنه سيعود قريبًا جدًا".