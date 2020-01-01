لامبارد يُعلن بقاء باركلي وويليان واقتراب رحيل جيرود عن تشيلسي

الأمور باتت واضحة..

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، على استمرار روس باركلي وويليان في صفوف كتيبته وعدم رحيلهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بينما أرجح مغادرة أوليفيه جيرود للستامفورد بريدج خلال هذا الشهر.

وكانت الشائعات الأخيرة في الصحف الإنجليزية قد قالت أن باركلي من المرشحين للرحيل، إلى جانب ويليان الذي ينتهي تعاقده بنهاية هذا الموسم، بينما يقترب جيرود من الانتقال إلى إنتر ميلان.

تشيلسي يستعد لمقابلة نيوكاسل يونايتد مساء السبت في إطار الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة تحدث لامبارد عن السوق بقوله "باركلي؟ لا لن يذهب إلى أي مكان ومستمر معنا.".

كما أضاف "لقد لعب آخر مباراتين معنا وكان أدائه رائعًا حقًا بسبب صفات معينة. لم يظهر روس هنا بالشكل المأمول، ولكنني أمتلك ثقة كبيرة فيه، كانت أخبار رحيله أخبار سمعتها مثل أي شخص آخر ولم يكن لديّ شعور تجاهها. أنا سعيد جدًا به.".

"جيرود؟ نعلم جميعًا أنه من الوارد أن يحدث بعض الأمور في الفترة المقبلة، ولكن الشيء الجيد أن أولي يتمتع بخبرة كبيرة. علاقتي به مميزة والأمر نفسه بالنسبة للنادي، إذا كانت كل الظروف صحيحة، فقد يحدث شيء."

"ويليان؟ لن يذهب إلى أي مكان. نعلم أن عقده سينتهي هذا الموسم وهو لا يزال في محادثات مع الإدارة، ليس هناك أخبار عن ذلك، ولكنه بالتأكيد لاعبنا."

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أما عن سوق الانتقالات بشكل عام، قال "سأكون منفتحًا على الانتقالات، إذا تمكنا من تطوير قائمتنا فسيكون أمرًا جيدًا. المعركة على المراكز الأربع الأولى صعبة للغاية، والفرق من حولنا تفعل لديها قوائم قوية.".

"لم نتمكن من القيام بالعمل في الصيف الماضي، والآن نحن نعمل ضد بعض التناقضات، الأمر سيكون صعبًا علينا، لكن علينا الآن أن نركز على أنفسنا فقط."

وتحدث في النهاية عن المباراة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، مُجيبًا على تساؤل إذا ما كان تشيلسي قد يستغل الأمر لزيادة الفارق بينه وبين كتيبة أولي جونار سولشاير التي تقطن في المرتبة الخامسة.

"كانت لدينا الفرصة في بعض الأوقات للتقدم أكثر وأكثر في المركز الرابع ولكننا لم نستغلها. لم يتخيل أحد أن يفوز مانشستر يونايتد على السيتي من قبل، لقد فعلوها لذلك فكل شيء وارد."

وأتم "ما أريده حاليًا هو أن نفوز في مباراتنا أمام نيوكاسل ومن ثم نرى ما سيحدث في نهاية الأسبوع.".

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة وبفارق 5 نقاط عن اليونايتد، كما تقلص الفارق بينه وبين ليستر سيتي صاحب المركز الثالث ليصبح 6 نقاط فقط.