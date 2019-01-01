الدوري الإنجليزي الممتاز

لامبارد يعلن إصابة كانتي وفترة غيابه

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Getty Images
لامبارد يعلن غياب كانتي عن مواجهتي تشيلسي أمام وولفرهامبتون وفالنسيا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إصابة متوسط الميدان الدولي الفرنسي نجولو كانتي وغيابه عن مواجهتي وولفرهامبتون وفالنسيا على الأقل.

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وظهر فرانك لامبارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، أكد لامبارد غياب كانتي عن مباراة وولفرهامبتون بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأكد أن الأمور ليست بسيطة وأن فترة غيابه قد تمتد لما هو أكثر من ذلك.

وأكد لامبارد أن كانتي سيغيب بشكل مبدأي عن المباراة الأولى للبلوز في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا منتصف الأسبوع كذلك.

وكان كانتي قد غاب عن افتتاح الموسم ومباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد أيضًا بداعي الإصابة.

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يذكر أن تشيلسي قد حقق 5 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة في مبارياته الأربعة الأولى في البريميرليج، حيث حقق فوزًا واحدًا وهزيمة وتعادلين.

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