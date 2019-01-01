لامبارد يشيد ببوليسيتش ويؤكد غياب كانتي أمام واتفورد

أبرز ما جاء في مؤتمر فرانك لامبارد قبل مواجهة تشيلسي وواتفورد

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن المواجهة أمام واتفورد مهمة من أجل الاستمرار في النتائج الإيجابية التي يقدمها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرًا.

وظهر لامبارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي الذي سيحل ضيفًا ثقيلًا على واتفورد مساء الغد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المباراة ركز لامبارد على ضرورة نسيان الخروج من كأس كاراباو على يد مانشستر يونايتد في منتصف الأسبوع، والتركيز على ما تبقى من البطولات التي ينافس عليها الفريق.

وأضاف: "نحتاج إلى العمل كما كنا، لقد قدمنا تطورًا ملحوظًا في الأداء والنتائج وهذا ما يجب أن نسير عليه في الفترة المقبلة"

وتابع: "للأسف روديجير وكانتي لن يكونا متاحين في لقاء الغد، سنحاول تعويض غيابهما بالشكل الأمثل وفقًا لمجموعة اللاعبين التي نمتلكها، علينا التكيف مع مثل هذه الأحداث"

وأردف: "في كرة القدم تمر بلحظات صعود وهبوط ونحن نتفهم ذلك جيدًا، لا يمكن الاستهانة بمباراة أو بخصم لأن الجميع قادرون على تقديم كل شيء يمتلكونه خلال 90 دقيقة فقط بغض النظر عن أي شيء آخر"

وحول بوليسيتش قال: "لدينا أيضًا ويليان وبيدرو، المنافسة بين الجميع من أجل المقعد الأساسي لمصلحة الفريق ولمصلحة الأفراد، بوليسيتش لم يظهر لأول مرة حين سجل الهاتريك، لقد ظهر في مناسبات سابقة وقدم أداء جيدًا"

وقال كذلك: "العقوبة ضد جماهير بلغاريا لم تكن كافية، يجب على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التعامل مع مثل هذه الملفات بصرامة أكبر، في المرات المقبلة لن أعلق على مثل هذه الأحداث"

واسترسل: "سيكون أسبوعًا صعبًا؟ كل الأسابيع التي مرت علينا كانت صعبة، لا يوجد مبرر أمامنا إذا أردنا المنافسة، مباراة أياكس في وسط الأسبوع ستشكل ضغطًا إضافيًا، ولكننا لعبنا أمامهم وحققنا الفوز من قبل، كما حققنا الفوز في مباراتي الدوري قبلها وبعدها، هذه هي الشخصية التي نود إظهارها دائمًا"

وحول بقية اللاعبين قال: "ويليان يقدم عملًا جيدًا وأنا سعيد بما يقدمه وأعلم أنه لديه المزيد لكي يقدمه خلال الفترة المقبلة، إنه أحد أعمدة الفريق وهو يعلم ذلك جيدًا"

وأضاف: "روس باركلي اقترب من العودة وسيكون جاهزًا للمشاركة في وقت قريب جدًا، كريستيانسين كذلك يقترب من الجاهزية وهذا حافز إضافي له من أجل العودة وإثبات قدراته"

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يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة بعد انقضاء 10 جولات.