لامبارد يحذر نجوم ليفربول من الغرور بعد التتويج بالدوري الإنجليزي

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يحذر نجوم ليفربول من الغرور بعدما تم تتويجهم بالدوري الإنجليزي.

حذر المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي نجوم ليفربول من حالة الغرور التي قد يقعوا فيها بعد التتويج بلقب الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب لقاء فريقه أمامهم بالأمس، تطرق خلالها للحديث عن الشد والجذب الذي حدث بين مقاعد بدلاء الفريقين.

وقال لامبارد: "بالنسبة لي ليس لدي أي مشكلة مع يورجن كلوب، لقد قام بتقديم مباراة رائعة على المستوى التكتيكي، ولقد استحقوا الفوز بالمباراة واللقب".

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وأضاف: "عليهم فقط ألا يعتريهم الغرور بعد التتويج باللقب، وفي المباراة تسيطر عليك بعض المشاعر فقط، هذا كل ما حدث".

وأردف: "خلال الشوط الأول الفريق كان جيدًا، لكن تحولات ليفربول جاءت بالأهداف، عدا ذلك الفريق أظهر شخصية كبيرة، لكن هناك بعض الأخطاء التي لا يمكن قبولها".

وأنهى تصريحاته: "بعض أعضاء الفريق اليوم أظهروا قدرة كبيرة على التحمل، وقدموا مستويات رائعة عندما كانت النتيجة تقدمهم بأربعة أهداف لثلاثة، ولم يكن يجب أن نتلقى الهدف الخامس، لكن ذلك ما حدث".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد أكمل حفل تتويجه باللقب الأمس بالفوز على تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.