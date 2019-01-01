لامبارد يحدد موعد عودة كانتي لمباريات تشيلسي

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يحدد موعد عودة لاعبه الفرنسي نجولو كانتي للمباريات من جديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن آخر تطورات إصابة النجم الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط ملعب البلوز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بلقاء اليوم الذي خاضه أمام ريدينج وديًا ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقال لامبارد: "أنا متفائل بشأن كانتي وإصابته، هو يتدرب بشكل جيد وشارك بشكل جماعي مع بقية الفريق في آخر يومين".

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وأضاف: لا يزال أمامه الكثير ليقوم به على المستوى البدني، لكنه سيعود لما كان عليه وليس لدينا شكوك في ذلك الأمر، ربما يعود في ثلاث أيام".

وعن مباراة ريدينج: "لقد قام اللاعبين بكل شيء طلبته منهم، أنا سعيد بما قدمناه خلال الفترة الماضية، ولكن لا يزال لدينا الكثير من العمل لنقوم به".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد حقق الفوز في لقاء اليوم بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاث في مواجهته الودية أمام فريق ريدينج.