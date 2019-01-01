لامبارد يتعهد بمنح الفرصة لباتشواي ودرينكووتر

مع بداية الفترة التحضيرية للبلوز استعداداً للموسم الجديد

أصر فرانك لامبارد المدير الفني الجديد لتشيلسي، أنه سيمنح الفرصة للاعبي الفريق استعداداً للموسم الجديد.

لامبارد تولى قيادة البلوز بشكل رسمي الخميس الماضي، خلفاً للإيطالي ماوريسيو ساري الذي رحل إلى يوفنتوس.

نجم تشيلسي السابق يتواجد حالياً رفقة بعثة الفريق العاصمة الأيرلندية دبلن، في الجزء الأول من الفترة التحضيرية.

الثنائي ميتشي باتشواي وداني درينكووتر، ارتبطا كثيراً بالرحيل هذا الصيف، لتقلص فرصتهما في المشاركة.

ومع ذلك قال لامبارد:"كل من ينضم لنا ستكون له الفرصة لإظهار قدراته وشخصيته في الملعب".

بوجبا ينجح في تحدي فتح غطاء الزجاجة 🔥



(📽️: IG/paulpogba) pic.twitter.com/ThJoYXnyOz — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وأضاف:"من الحماقة أن آتي إلى هنا بأفكار جديدة تعتمد على تهميش أي لاعب دون منحه الفرصة".

وتابع:"لا توجد لدي أي أفكار جاهزة بخصوص أي لاعب، ربما أمتلك معرفة جيدة عن الفريق ولكني سأستكشف المزيد قبل حلول أغسطس".

يوفنتوس يتلقى عرضاً صينياً لشراء كوادرادو

هيرفي رينار - ساحر أفريقيا الأبيض الذي تحول إلى مورينيو

يذكر أن تشيلسي تخلى مؤخراً عن مهاجمه ألفارو موراتا لأتلتيكو مدريد، مما يجعل الفرصة سانحة لباتشواي، في ظل عقوبة الحرمان من أي تعاقدات جديدة.