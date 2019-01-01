لامبارد يبعث برسالة لتوريس عقب اعتزاله كرة القدم

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يبعث برسالة لنظيره فيرناندو توريس عقب انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب الإنجليزي فرانك لامبارد نجم فريق تشيلسي السابق والمدير الفني الحالي للبلوز عن فخره باللعب بجوار فيرناندو توريس سابقًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد خلال المؤتمر الخاص بمواجهة فريقه المقبلة ضد نوريتش في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

لامبارد: "توريس حظى بمسيرة مذهلة، هو شخص جيد للغاية، وصديق مخلص، لا نزال نتواصل معًا وحدثني عندما اعتزلت كرة القدم".

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وأضاف: "لقد قمت بنفس الأمر معه عندما أعلن الاعتزال، هناك احترام كبير بيننا، لقد كان مذهلًا مع الجميع في غرف تغيير الملابس، وكان يمثل الكثير بالنسبة لنا".

وأكمل: "فترته في تشيلسي مرت بأوقات صعبة وأوقات مذهلة، وكانت له لحظات رائعة مع كل من ليفربول ومنتخب إسبانيا، وحقق الكثير من الألقاب، أحب أن أهنئه على مسيرته الكروية وأتمنى له الحظ الطيب فيما سيختار أن يكمل فيه حياته".

جدير بالذكر أن توريس كان قد أعلن اعتزاله قبل أسابيع، وخاض آخر مبارياته في مسيرته الكروية كلاعب اليوم مع فريقه فيسيل كوبي الياباني.