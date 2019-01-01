لامبارد يؤكد غياب مدافع تشيلسي لمنتصف الشهر المقبل

ضربة لا يُستهان بها في دفاع تشيلسي

أكد المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد، أن مدافعه الإيطالي إيمرسون بالميري، سيغيب عن الفريق لفترة لن تقل بأي حال من الأحوال عن شهر، وذلك بداعي الإصابة التي تعرض لها في قمة ليفربول الأخيرة.

وأجبرت الإصابة صاحب الـ25 عامًا على مغادرة ملعب "ستامفورد بريدج" بعد 16 دقيقة فقط، ليضطر سوبر لامبارد لاستبداله بالإسباني ماركوس ألونسو.

وفي رد لامبارد على موقف إيمرسون من اللعب في مباراة الغد ضد جرمسبي في الدور الثالث لكأس الرابطة، قال "لا لن يعود الآن، في الغالب لن يعود قبل انتهاء فترة الاستراحة الدولية القادمة في منتصف أكتوبر".

وأضاف "سيستغرق الأمر بضعة أسابيع لأن إصابته تكررت عدة مرات، لذا سنكون حذرين بعض الشيء قبل الدفع به مرة أخرى".

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الملك المصري @MoSalah في المركز الرابع 🔝 pic.twitter.com/NvachwiLrf — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 24, 2019

كما طمأن مشجعي النادي على الإصابة التي ألمت بالمدافع الآخر أندرياس كريستنسن على مستوى الركبة، مشيرًا إلى أنها ليست إصابة مزعجة، ولن تتسبب في غيابه لفترة طويلة كما هو الوضع بالنسبة للظهير الأيسر الإيطالي.