لامبارد يؤكد مفاوضات ويليان لتمديد عقده

عقد ويليان ينتهي في الصيف المقبل وبرشلونة يطارده

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، وجود مفاوضات مع ويليان، لاعب الفريق، لأجل الحصول على عقد جديد قبل نهاية الموسم.

عقد ويليان ينتهي في صيف 2020 ويسعى نادي برشلونة للحصول على خدماته.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "لقد بدأنا بالفعل الحديث مع ويليان، واللاعب ذكر مطالبه المالية وأعتقد الأمور تسير بشكل جيد".

وتابع: "الخبرة مطلوبة للغاية وخاصة في ظل وجود فريق مكون من العديد من العناصر الشابة، لا يجب فقط التركيز على الشباب، وأصحاب الخبرة لهم دور كبير".

وأكد الهداف التاريخي لنادي تشيلسي سعادته بسير المفاوضات وبالمستوى الذي يقدمه صاحب الـ 32 عامًا وخاصة في مباراة توتنهام التي سجل فيها هدفي الفوز.

وواصل: "أعرف أنّ ويليان موهوب حتى قبل تولي المهمة، وتحدثت معه وقلت له هل تستطيع تسجيل المزيد من الأهداف؟ لأنّ موهبته تسمح بذلك".

وأردف: "إنّه قادر على الركض في المساحات خلف المدافعين ويتحرك على الأطراف يمينًا ويسارًا بمهارة كبيرة. في آخر موسمين كنت أتابعه من بعيد ولم أشعر بأنه سعيد ولكن الآن أراه في وضع أفضل ويتحسن مع الوقت".

واختتم: "أحاول الآن أنّ أحافظ عليه ليكون في أتم أحواله البدنية وأن يتطور في اللعب دون كرة لنحصل منه على أفضل شيء".

جدير بالذكر أنّ تشيلسي سوف يخوض مواجهة ضد ساوثامبتون مساء اليوم، الخميس، في البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي.