لامبارد: نحتاج للتعاقد مع مهاجم

المدرب الإنجليزي اعترف بحاجة فريقه لمهاجم

لمح فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، إلى رغبته في التعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

تشيلسي كان قد فشل في التسجيل في المباراة الماضي وخسر في الوقت بدلاً من الضائع أمام نيوكاسل في الجولة 23 من البريميرليج.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية قبل مباراة أرسنال يوم الثلاثاء: "نحتاج إلى مهاجم لنضيف راحة أكثر للاعبينا في مناطق الخصم، لا يزال لدينا 12 يوماً في الانتقالات الشتوية وسنرى ما سيحدث".

وأضاف: "عندما نفشل في التسجيل عن طريق المهاجمين نستخدم لاعبي الوسط لتعزيزنا في المناطق الأمامية، لكن في نهاية الأمر يجب علينا أن نبحث عن مهاجم لحل المشكلة من جذورها".

مهاجم الفريق تامي أبراهام فشل في التسجيل من الفرص التي سنحت له في المباراة، ولكن مدربه رفض أن يحمله مسؤولية الفشل في الفوز يوم السبت.

وتابع لامبارد: "أشعر بخيبة الآمل بكل تأكيد ولكن هذه كرة القدم لا تعطيك كل ما تريد عليك أن تصب كامل تركيزك على المباريات وتحاول الفوز وتجنب ما حدث من خسارة متأخرة أمام نيوكاسل".

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واختتم: " أثق في فريقي بشكل كامل أرى أنهم فعلوا كل شيء أريده وعلي أن أكون منصفاً لهم بأنه كان من الممكن أن نفوز في بعض الأوقات لكن هذا حال كرة القدم".

يذكر أن تشيلسي يستعد لمواجهة أرسنال في ديربي لندن يوم الثلاثاء في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، ويأمل للفوز في المباراة ليحافظ على تواجده في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.