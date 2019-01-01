باتشواي يحسم مصيره النهائي مع تشيلسي

اللاعب يعاني من التجاهل في النادي الإنجليزي

حسم المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي، موقفه من تشيلسي، بالبقاء مع الفريق والقتال على مركزه حتى يناير القادم.

باتشواي يعاني من التجاهل الشديد منذ الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وفقاً لرؤية المدرب فرانك لامبارد.

نجم البلوز السابق يمنح الأولوية للثنائي أوليفييه جيرو وتامي أبراهام بشكل كبير على حساب باتشواي.

ومع ذلك أكدت صحيفة "ستاندارد" الإنجليزية، أن اللاعب قرر تجاهل العروض المقدمة له خارج إنجلترا والاستمرار مع تشيلسي.

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ومن المتوقع أن يبقى باتشواي على هذا الوضع حتى سوق الانتقالات الشتوية في يناير، وبعدها سيحصم مصيره مع النادي بشكل نهائي.

يذكر أن باتشواي انضم لتشيلسي قادماً من مارسيليا في 2016 مقابل 33 مليون جنيه إسترليني.