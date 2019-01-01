لامبارد: مباراة أياكس اختبار صعب لنا، وأبراهام يوضح أوجه التشابه بين الفريقين

لامبارد وأبراهام يتحدثان عن مباراة أياكس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا..

اعتبر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن مواجهة فريقه أمام أياكس ستكون صعبة للغاية، ولكنه عاد وأكد على عزمه واستعداده الخاص لهذا التحدي الكبير.

وسوف يلتقي أياكس مع البلوز يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب يوهان كرويف آرينا، ثم سيلتقيان مجددًا للمرة الثانية تواليًا في الجولة الرابعة على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

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ويتصدر أياكس جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين على ليل وفالنسيا، فيما لدى تشيلسي 3 نقاط بعد الفوز على ليل والخسارة من الخفافيش في افتتاحية المجموعة.

لامبارد قال عن سير المجموعة "نعم، إنها مجموعة صعبة، لقد حققنا نتيجة إيجابية في ليل سهّلت الأمور نسبيًا، الآن لدينا مواجهتين كبيرتين أمام أياكس، لديهم فريق قوي وسيسببون المشاكل لنا."

مدرب ديربي كاونتي السابق تابع بقوله "من حيث الأجواء في الملعب، فهذا سيُضفي قوة إضافية لهم. أسلوب لعبهم سيشكل اختبارًا كبيرًا لنا ولكننا نذهب إلى هناك واثقين نسبيًا في أنفسنا، لذلك دعونا نواجه التحدي."

تشيلسي كان قد انتصر بصعوبة على نيوكاسل بهدف نظيف من توقيع ماركوس ألونسو في البريميرليج، ويرى لامبارد أن لهذا المباراة وقعها في زيادة التعلم لدى لاعبيه.

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"أظن أن كل شيء في الكرة يؤدي للتعلم واكتساب المزيد من الخبرات، اليوم واجهنا فريقًا يُدافع بعشرة لاعبين في الخط الخلفي في الكثير من الأوقات، ومن قبل واجهنا ليل والذي كان أداة كبيرة لاكتساب الخبرة والتعلم للاعبين تشيلسي الشباب في دوري أبطال أوروبا."

وأتم "لدينا فرصة جديدة للتعلم وهذه المرة من خلال مواجهة فريق من المستوى الأعلى مثل أياكس. فريق وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولديهم طريقة لعب ولاعبين على مستوى عالٍ، يجب عليا التركيز بشكل كامل، إنه تحدٍ كبير لنا."

على الجانب الآخر، تحدث تامي أبراهام لاعب الفريق اللندني معتبرًا أن أياكس يتشابه مع تشيلسي في تجربته القائمة على الشباب.

أبراهام قال "أياكس مثلنا تمامًا، لديهم العديد من اللاعبين الشباب الذين يرغبون في الاستحواذ على الكرة ولعب كرة قدم جيدة."

"نعرف أنها مباراة كبيرة بالنسبة لنا. أياكس لديهم أسلوب صعب ويريدون استرجاع الكرة في أسرع وقت ممكن، لن يكون الأمر سهلًا لكنني أؤمن بنفسي وبفريقي وآمل أن نحصل على نتيجة إيجابية هناك."

الجدير بالذكر أن تشيلسي ممنوع من إجراء أي انتقالات لمخالفته قوانين اللعب المالي النظيف، وبالتالي اضُطر إلى الاعتماد بصورة شبه كاملة على لاعبيه الشباب هذا الموسم مع التطعيم ببعض الخبرات.