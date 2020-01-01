لامبارد: تشيلسي يستطيع العودة أمام بايرن ميونخ وهذا هو موقف ويليان

لامبارد يؤكد قدرة تشيلسي على قلب النتيجة أمام بايرن ميونخ ويتحدث عن موقف ويليان من الرحيل لصفوف آرسنال.

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي على ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز وقلب النتيجة أمام نظيره بايرن ميونخ.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، وتحدث خلاله عن موقف لاعبه ويليان بعد انتشار تقارير تفيد انتقاله للآرسنال.

وقال لامبارد: "أنا مؤمن بقدرتنا على قلب النتيجة، لولا ذلك لما كان يجب أن أتواجد هنا من الأساس، على الجميع أن يؤمن بقدرتنا على قلب الأمور، هي مهمة ضخمة بكل تأكيد".

المزيد من الفرق

وأضاف: "سبق وأن عادت بعض الفرق من نتائج مثل تلك، علينا الإيمان بقدرتنا على القيام بأشياء مميزة، وأتوقع الكثير من فريقي".

وأردف عن مستقبل ويليان: "أقرأ العناوين وأشعر بالاحباط، لكن كل ذلك لا يهم فهو لا يزال لاعبًا لصالح تشيلسي، ورغم كل شيء لو كان متاحًا كان ليقدم أفضل ما لديه في لقاء الغد".

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وعن بقية الإصابات أكد استمرار غياب كريستيان بوليسيتش وسيزار أثبيليكويتا وبيدرو، كما كشف عن وجود نجولو كانتي في قائمة المباراة.

وأنهى تصريحاته: "لن أدخل المباراة بالاندفاع على المستوى الهجومي، بل سنحاول أن نفرض أسلوبنا وأن نلعب بالطريقة التي نفضلها".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي كان قد أقيم على ملعب ستامفورد بريدج في لندن وفاز فيه بايرن ميونخ بثلاثة أهداف نظيفة.