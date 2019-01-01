لامبارد: لا يمكن لتشيلسي التراخي وعلينا أن نكون أكثر حسمًا

فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي يتحدث عن طريقة تراجع الفريق في نهاية مباراته أمام واتفورد.

أعرب المدرب فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق والمدير الفني الحالي للبلوز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام نظيره واتفورد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن الفريق لا يمكنه أن يتراخى بالشكل الذي ظهر في نهاية المباراة التي أقيمت في الجولة الـ ١١ من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد: "لعبنا بشكل جيد للغاية ووسط ملعبنا كان مذهلًا لكن في النهاية لا يمكننا أن نتحمل مثل ما حدث في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما كان هناك بعض التراخي".

مهاجم تشيلسي يثير غضب جمهور يوفنتوس

وأضاف: "كانت تلك الدقائق العشر مريعة بالنظر للطريقة التي سارت بها المباراة، كان يجب أن نكون أكثر حسمًا وألا يكون هناك تراخي بذلك الشكل".

وأكمل: "نعول الكثير على حارس المرمى الخاص بنا في مثل تلك اللحظات وهو قام بعمل رائع عندما احتجناه، وبشكل عام أنا سعيد بما يقوم به الفريق".

وأردف عن الحكم: "عندما شاهدت الواقعة على الشاشة الكبيرة لم تكن واضحة، مثل ذلك التدخل البسيط لا يمكن حسم القرار فيه بسهولة".

جدير بالذكر أن مباراة اليوم كانت قد انتهت بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد ليعود للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٣ نقطة.