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الدوري الإنجليزي الممتاز

لامبارد لا يستبعد عودة "المدرب العظيم" مورينيو إلى البريميرليج

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البرتغالي أقيل من عمله كمدرب لمانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي اعتقاده بأن جوزيه مورينيو المُقال مؤخراً من تدريب جوزيه مورينيو قد يعود لتدريب أحد فرق البريميرليج مرة أخرى.

 

وقال لامبارد:"هذا وارد، إنه جوزيه مورينيو، أي شيء يمكن أن يحدث".

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وأضاف:"سيكون مرغوباً فيه لأنه مدرب عظيم بفضل ما حققه في اللعبة".

وأوضح:"الأمر يعود له، يمكنه أن يأخذ راحة، ربما يستحق بعضاً منها لأن الضغط كان مرتفعاً".

وتابع:"سيعود للعبة مجدداً، سواء في البريميرليج أو في الكرة العالمية، وسيكون في أعلى المستويات لأنه أحد مدربي القمة".

وكان لامبارد قد انضم لتشيلسي كلاعب في 2001، الذي وصل إليه مورينيو في صيف 2004 ليبدأ ولايته الأولى، قبل أن يغادر ويعود مجدداً في 2013.

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