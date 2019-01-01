لامبارد: لا يجب أن نخسر بتلك الطريقة وعلينا التحسن

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد على غضبه من طريقة خسارة فريقه أمام نظيره إيفرتون.

أعرب المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد عن غضبه من طريقة لعب فريقه تشيلسي وخسارته اليوم أمام إيفرتون في الجولة الـ ١٦ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب المواجهة وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للتحسن في الأيام المقبلة وحتى يعود لتقديم مستويات طيبة.

وقال لامبارد: "الهدف الأول الذي تلقيناه كان يجب ألا نتلقاه بتلك الطريقة فنحن كنا نعرف أن ريتشارليسون مميز في الكرات الهوائية داخل المنطقة، ودافعنا بشكل سيئ أيضًا الهدف الثاني والثالث".

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وأضاف: "عندما كانت النتيجة تقدمهم بهدفين لهدف شعرنا بإمكانية العودة في النتيجة لكن ذلك لم يحدث وتلقينا الثالث، لا يمكننا أن نفقد النقاط بتلك الطريقة".

وأكمل: "كنا نمر بفترة جيدة بالدوري الإنجليزي حتى لعبنا أمام مانشستر سيتي بشكل جيد وخسرنا، بعد ذلك استمرت النتائج السيئة وهذا يعني أننا في حاجة للتحسن".

وأنهى تصريحاته: "في الشوط الأول صنعنا الفرص لكننا لا نسدد بما يكفي على المرمى، علينا أن نقوم بأكثر مما قمنا به في تلك المباراة".

جدير بالذكر أن المواجهة كانت قد انتهت بفوز فريق إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وهي الهزيمة الثالثة في آخر أربع مواجهات.