لامبارد: لا مجال لتضييع النقاط وفخور بماونت وأبراهام

أبرز تصريحات فرانك لامبارد في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي وولفرهامبتون

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

طمأن فرانك لامبارد الجماهير على كالوم هودسون أودوي وريس جيمس وأعلن اقترابهما من العودة، ولكنه أكد أنهما لن يشاركا في مباراتي وولفرهامبتون وفالنسيا.

وظهر فرانك لامبارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن فرانك لامبارد خلال المؤتمر الصحفي إصابة متوسط الميدان الدولي الفرنسي نجولو كانتي وغيابه عن مواجهتي وولفرهامبتون وفالنسيا على الأقل.

وحول ذلك، أكد لامبارد غياب كانتي عن مباراة وولفرهامبتون بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأكد أن الأمور ليست بسيطة وأن فترة غيابه قد تمتد لما هو أكثر من ذلك.

وقال أيضًا: "لدينا الحافز من أجل تحقيق الفوز أمام وولفرهامتون وبداية سلسلة فوز نداوي بها ما حدث خلال الجولات الأولى، لا زال الموسم طويلًا من أجل تحقيق ما نريد"

وأضاف: "عودة روديجير مهمة للغاية وأضافة للفريق بالطبع، نحتاج إلى جهوده في الخلف وهو لاعب مؤثر بالنسبة لنا وغيابه كان شيئًا سلبيًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وتابع: "كوفاسيتش كذلك جاهز وسنعتمد عليه كثيرًا فيما هو آت، وأشعر بالسعادة من أجل الحالة التي يعيشها ميسون ماونت وتامي أبراهام والتألق الذي انعكس على حالتها النفسية كثيرًا، نأمل أن يواصلوا على هذا المنوال وأن يحققوا الكثير لهم وللفريق"

وحول وولفرهامبتون قال: "هم فريق قوي للغاية وأظهروا ذلك في الموسم الماضي أمامنا وأمام الستة الكبار جميعًا، هم يدافعون جيدًا ويعرفون كيفية الوصول إلى مرمى خصومهم"

وأردف: "مرحلة البناء لا تعني أننا في حالة سماح بفقدان النقاط، نحن نلعب من أجل المنافسة وسنتعلم من أخطاء المباريات الماضية حتى لا نقع فيها مرة أخرى"

وحول التوقف الدولي قال: "إنها فترة راحة للبعض وفترة عناء إضافي للبعض، ولكنها أبعدتنا لأسبوعين عن أجواء المنافسة، سنعمل من أجل استعادة الأجواء غدًا"

وأضاف: "مباراة فالنسيا في دوري الأبطال؟ بالطبع هي مباراة مهمة وسنعطيها كامل الوقت من أجل الاستعداد، ولكننا نعمل الآن ونفكر في مباراة وولفرهامبتون نظرًا لأنها ستلعب غدًا"

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يذكر أن تشيلسي قد حقق 5 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة في مبارياته الأربعة الأولى في البريميرليج، حيث حقق فوزًا واحدًا وهزيمة وتعادلين.