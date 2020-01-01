لامبارد: لا أفهم الحكام .. سولشاير: كنا الأقرب للفوز

فرانك لامبارد غاضب من التحكيم في لقاء تشيلسي ومانشستر يونايتد، وسولشاير يؤكد أن فريقه كان أقرب للفوز

أعرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن غضبه من عدم احتساب حكم لقاء فريقه اليوم أمام مانشستر يونايتد لركلة جزاء لهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن كرة سيزار أثبيليكويتا كانت واضحة ولا تحتاج للكثير من الوقت للبت فيها.

وقال لامبارد: "شعر بالمفاجأة من سرعة اتخاذ قرار تقنية الفيديو في كرة سيزار أثبيليكويتا، لا أفهم كيف عملت التقنية اليوم أعتقد أن القرار كان يجب أن يكون سهلًا".

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وأضاف عن حارسه الشاب ميندي: "أداءه في المباراة كان جيدًا ويمكننا أن نعتمد عليه في حراسة المرمى في تلك اللحظات الصعبة من المباراة، لقد أظهر قدراته وما يملكه من إمكانيات".

وأردف نظيره أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد: "لقد لعب الفريقين مباراة جيدة، والدفاعات وحراس المرمى كانوا رائعين، حارسهم مثلًا منع راشفورد من التسجيل مرتين".

وأكمل: "لقد كانت مباراة متكافئة لكن لو كان أحد الفرق سيحقق الفوز اليوم كان يجب أن يكون مانشستر يونايتد".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل السلبي وشهد القليل من الفرص على مرمى الفريقين خلال الـ90 دقيقة.