لامبارد: كنت أظن ميسي الأفضل لكن رونالدو غير قناعاتي!

كشف فرانك لامبارد المدير الفني الحالي لفريق أستون فيلا ونجم تشيلسي المعتزل عن تحوله من تشجيع ليونيل ميسي إلى كريستيانو رونالدو مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد لصالح "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها أن الثنائي يستحقان الكثير من الاحترام.

وقال لامبارد: "هل تعلمون، لطالما كنت أعتبر نفسي أميل إلى ليونيل ميسي، لكن عندما تابعت ما قدمه رونالدو في الدوري الإنجليزي منذ عودته تغير كل شيء".

وأضاف: "ما قام به رونالدو طوال مسيرته في المباريات النهائية والنصف نهائية مذهل، أعتقد أنني تمنحه الأفضلية في الوقت الحالي".

وكان لامبارد قد واجه الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وهو لاعبًا في صفوف تشيلسي سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

ويعد ليونيل ميسي مرشحًا للحصول على جائزة الكرة الذهبية التي ستعلن مساء الاثنين في باريس، وقد تكون تلك هي كرته السابعة.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يملك خمس كرات ذهبية في الوقت الحالي، أقل من ميسي بلقب واحد فقط.