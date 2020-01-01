لامبارد: كان يمكن لتشيلسي اللعب بشكل أفضل

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يعبر عن سعادته بالفوز على نوتنجهام فوريست ويؤكد أن الفريق لديه الأفضل.

أعرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره نوتنجهام فورست ضمن لقاءات دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد بعد المباراة وأكد خلالها أن الفريق كان يستطيع تقديم مباراة أفضل أمام الخصم.

وقال لامبارد: "أنا أعرف جيدًا أن مثل تلك المباريات لا تكون سهلة على الإطلاق، لدي المعرفة لأنني لعبت مثلها من قبل ولم أجد أي سهولة".

وأضاف: "كنت سعيدًا للغاية بما قدمناه في الشوط الأول من المباراة لكن الشوط الثاني لم تكن الأمور على ما يرام، كنت أريد تقديم المزيد خلال تلك المباراة".

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وأشاد بالثنائي بيدرو وباركلي: "أعتقد أنهما قدما مباراة جيدة بالرغم من كونها مواجهة صعبة، وكان هناك العديد من الأمور التي نستطيع أن نفعلها أفضل من ذلك".

وأنهى تصريحاته عن أسباب غياب كريستيان بوليسيتش عن مواجهة اليوم قال لامبارد خلال كلمات لقناة ناديه: "لقد تعرض للإصابة خلال تدريبات الأمس".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد حقق الفوزاليوم بثنائية نظيفة ونجح في اللحاق بركب الذين صعدوا لدور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.