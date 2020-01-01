لامبارد عن حكم مانشستر سيتي: لم أضع أملي عليهم

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي ينتقد حكم عودة مانشستر سيتي لدوري أبطال أوروبا بشكل مبطن.

أكد المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي إنه لم ينتظر أن يصعد لدوري أبطال أوروبا عن طريق حرمان مانشستر سيتي منه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المقبلة للفريق في الدوري الإنجليزي أمام نظيره نوريتش سيتي.

وقال لامبارد: "أنا كنت حيادي في تلك القضية، في النهاية لم أكن أعلم الكثير عنها، وكل ما قمت به أنني عرفت نتيجتها هذا الصباح".

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وأضاف: "لا أستطيع النظر لأي شيء سوى المباريات التي سيكون علينا أن نخوضها، نريد أن نحقق الفوز في تلك المواجهات".

وأردف: "لم أكن أنتظر أي شيء من مانشستر سيتي ولم أضع أملي عليهم، علينا فقط أن ننظر لانفسنا هنا في تشيلسي.

وكانت المحكمة الرياضية قد سمحت صباح اليوم لمانشستر سيتي بالعودة لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل وإلغاء عقوبة اللعب المالي النظيف.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكنه مهدد بالتراجع للمركز الرابع حال فاز مانشستر يونايتد مساء اليوم على ساوثامبتون.