لامبارد: علينا التعلم من الهزيمة ولن نتوقف عن محاربة العنصرية

لامبارد يدعم تامي أبراهام بعد الحملة العنصرية على الإنترنت ضده

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

انتقد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، الحملة الشرسة ضد تامي أبراهام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدًا ضروة الاستفادة من الهزيمة ضد مانشستر يونايتد وليفربول.

تشيلسي لعب مباراتين رسميتين تحت قيادة لامبارد دون تحقيق أي انتصار.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي: "أمام ليفربول لم نستقبل العديد من الأهداف كما فعلنا ضد مانشستر يونايتد ولا يمكن اعتبار مستوى تشيلسي في اللقائين سيء وعلينا ألا نفقد الثقة ونستمر في تصحيح الأخطاء ونتعلم من اختبار الريدز الصعب".

وتابع: "بالطبع شعرت بالإحباط من هزيمة مباراتين على التوالي رغم مستوى الفريق الجيد، ولكن اللعب في أولد ترافورد ليس سهلًا كما أننا بذلنا الكثير في السوبر الأوروبي والهزيمة جاءت بضربات الجزاء. الأهم الآن أن يكون كامل تركيزنا على جلب النقاط الثلاثة ضد ليستر سيتي".

وحول تعرض تامي أبراهام للعنصرية من بعض جماهير تشيلسي بسبب إهدار ركلة الجزاء في السوبر الأوروبي، علّق هداف البلوز التاريخي: "إنّه أمر محبط لي وللاعب ولا يمكن اعتبار من يقود هذه الحملة العنصرية مشجعًا لنا. اللاعب طلب أن يسدد الكرة الخامسة وكان شجاعًا وتحمل المسؤولية وهو أفضل من آخر يجلس خلف شاشة الهاتف أو لوحة المفاتيج ليكتب ألفاظًا تسيء لغيره. الفريق يبذل كل ما لديه لأجل مواجهة التفرقة".

لامبارد أكد استمرار ميتشي بيتشواي مع البلوز موضحًا أنّه إضافة هجومية للفريق رافضًا الحديث عن عدم حرمان مانشستر سيتي من التعاقدات موضحًا أنّه لا يفهم كثيرًا في اللوائح والقوانين.

وواصل: "الحديث يكثر حول مركز نجولو كانتي، وبالنسبة لي أهم شيء هي المرونة في خط الوسط والقدرة على تبادل الأدوار ولم يعد متوسط الميدان الدفاعي هدفه فقط القيام بواجباته في المنطقة الخلفية ولكن تدوير الكرة وبناء الهجمات. أحاول منح الجميع حرية الحركة".

المدرب الإنجليزي أشار إلى أنّ كولوم هودسون أودوي يتحسن وقد يعود قريبًا مشيرًا إلى أنّ ديفيد زاباكوستا وتيموي باكايوكو لا يزالان لاعبان لصفوف تشيلسي وقد يتم الاعتماد عليهما.

واختتم: "فخور بالعودة إلى ستامفورد بريدج فلديّ ذكريات عظيمة هناك كلاعب. امتلك علاقة قوية مع مدرب ليستر، براندن رودجرز، وأتوقع أن تكون المباراة صعبة".

جدير بالذكر أنّ تشيلسي سوف يستضيف ليستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بهدف تحقيق أول نقاط في البريميرليج.