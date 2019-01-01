لامبارد يكيل المديح لجورجينيو

الدولي الإيطالي يثير الإعجاب مع بداية الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد مدرب تشيلسي فرانك لامبارد بمتوسط ميدانه الإيطالي جورجينيو ووصفه بأنه الأفضل بمركزه بالفريق.

جورجينيو كان محط الهجوم في الماضي لكون البعض اعتبر قدومه لتشيلسي فقط بسبب المدرب السابق ماوريتسيو ساري.

لامبارد: أعرف كل الظروف الصعبة في تشيلسي لكنني شخص إيجابي

وقال لامبارد للصحافة: "برأيي جورجينيو كان رائعاً، دائماً يتحدث مع زملائه ويحث الخط الخلفي على التقدم واللعب".

وأضاف: "رأيت مدى جودته منذ اليوم الأول، هو قائد للمجموعة وأنا محظوظ بوجوده، يعطينا مشاكل عند الاختيار من يلعب".

وواصل متوسط الميدان السابق: "نملك عديد الأسماء مثل كانتي، كوفاشيتش والآخرين، ولكن جورجينيو أظهر أنه في القمة ويحب النادي، هذا يعجبني".

جيرو: نلعب بلا خوف مع لامبارد

ويلعب تشيلسي مساء الأحد أمام ليستر سيتي ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.