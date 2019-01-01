لامبارد يعلن تعيين جورجينيو قائداً في تشيلسي

أزبليكويتا هو القائد الحالي للبلوز

تويتر هيثم محمد

أشاد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، بلاعبه الإيطالي جورجينيو، وأعلن أنه سيكون هو القائد الثاني للفريق خلف سيزار أزبيليكويتا.

وأصبح جورجينيو جزءاً أساسياً من تشكيل البلوز هذا الموسم رغم الانتقادات له العام الماضي مع ماوريتسيو ساري.

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وقال لامبارد في تصريحات إعلامية: "جورجينيو هو نائب القائد بالوقت الحالي، أزبيليكويتا هو رقم واحد وذلك أمر واضح ومتفق عليه بسبب مشواره الكبير وما قدمه".

وأضاف: "جورجينيو أنا مستمر في الكلام عنه بسبب ما يقدمه من قيادة داخل وخارج الملعب، تعلم اللغة الإنجليزية أمر هام لتصبح قادراً على التواصل".

واختتم: "جورجينيو اندمج سريعاً مع تلك المجموعة الكبيرة من الجنسيات وأصبح عاملاً مؤثراً ومحفزاً للاعبين، وذلك شيء هام".

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ويحل تشيلسي ضيفاً على ساوثامبتون مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة للبريميرليج.