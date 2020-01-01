لامبارد: تقنية الفيديو تخدم مانشستر يونايتد بطريقة غريبة

مخاوف كبيرة لدى المدرب الإنجليزي قبل مواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد

أعرب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، عن مخاوفه من تحيز التحكيم لصالح مانشستر يونايتد، قبل مواجهة الشياطين الحمر على ملعب ويمبلي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

العديد من القرارات المثيرة للجدل وقعت لصالح مانشستر في الفترة الأخيرة، بعد استخدام تقنية الفيديو، كان آخرها في الفوز على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الخميس الماضي.

الواقعة تسببت في حالة غضب لدى ستيف باريش رئيس بالاس، لعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه، حيث كتب على حسابه بموقع تويتر:"ماذا حدث للتقنية؟ هل تعطلت؟".

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وفي هذا السياق قال لامبارد:"البعض كان يعتقد أن التقنية ستأتي لصالح الفرق الكبيرة بسبب ضغط الجماهير، ولكن هذه الأيام انتهت، الهدف الرئيسي منها هو اتخاذ القرارات الصحيحة".

وأضاف:"العنصر البشري في اتخاذ القرارات مازال كما هو ويسبب حالة كبيرة من الارتباك في الفترة الأخيرة، والخميس الماضي كانت هناك لقطة واضحة ضد مانشستر يونايتد في ركلة جزاء لم تحتسب".

وتابع:"شاهدنا مؤخراً بعض اللقطات الغريبة جداً، ويبدو أن جميعها تأتي لصالح مانشستر يونايتد، أتمنى أن تسير الأمور لصالحنا هذه المرة".

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وأما عن سقوط الخصم للحصول على ركلات جزاء:"يجب على مدافعي فريقنا الحذر، العديد من اللاعبين في مانشستر يمتلكون السرعة الفائقة، لذلك عليهم سحب أقدامهم بسرعة بدلاً من التدخل بعنف".

يذكر أن مباراة تشيلسي ومانشستر بالدوري على ملعب ستامفورد بريدج هذا الموسم، شهدت حالة من الجدل بعد إلغاء هدف كورت زوما وغضب من البلوز بسبب عدم طرد هاري ماجواير، في المواجهة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بثنائية نظيفة.