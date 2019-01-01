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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

لامبارد تعليقًا على جاسوس بيلسا: لم أرى تصرفًا مماثلًا من جوارديولا وكلوب

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تعرف على تصريحات لامبارد بعد اعتراف بيلسا بإرسال جاسوس لمتابعة تدريبات ديربي كاونتي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أبدى فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي ديربي كاونتي، استيائه من اعتراف مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، بالتجسس على تدريبات فريقه.

بيلسا اعترف بالتجسس على ديربي كاونتي وتم فتح تحقيق في الواقعة.

وقال لامبارد عقب مباراة ساوثامبتون: "الأمر الآن بيد رابطة الدوري ويجب عليهم دراسة الأمر ومحاولة إيجاد حل، لأن هذا الأمر يضر بجميع الفرق".

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وتابع: "بيلسا هو من وضع نفسه في هذا الموقف. لم أرى بيب جوارديولا أو يورجن كلوب أو حتى ماوريسيو بوتشيتينو يفعلون ذلك، أو على الأقل لا يخرجون للعامة ويعلنون الأمر".

لامبارد أشار إلى أنّ التجسس على الخصوم أمر شائع في كرة القدم ولكن الحديث عنه بهذه الطريقة والافتخار به أمر جديد عليه ولم يراه من قبل".

وكان نادي ليدز يونايتد قد أصدر بيانًا رسميًا يعتذر من ديربي كاونتي على التجسس على تدريبات الفريق.

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كتيبة بيلسا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" بفارق 4 نقاط عن اقرب ملاحقيه.

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