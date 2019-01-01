لامبارد: تشيلسي يستطيع اللعب تحت ضغط وطرد سون صحيح

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يشيد بقرارات حكم مباراة فريقه ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي.

أشاد المدرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي بقرارات حكم مباراة فريقه التي أقيمت اليوم على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن لقاءات الجولة الـ ١٨ من الدوري الإنجليزي .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن فريقه لعب مباراة كبيرة ونجح في تقديم نفسه بشكل جيد للجماهير عقب النتائج المحبطة الأخيرة.

وقال لامبارد: "الأمر يعني الكثير بالنسبة لي أن نحقق ذلك الفوز لكن الاحتفال هنا من حق الجماهير والنادي لقد ساندونا بعد سلسلة من النتائج السيئة لكنهم يعرفون أننا نملك الكثير من الشباب ونحاول تحقيق الكثير".

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وأضاف: "فريقي أظهر قدرته على القتال أمام الفرق الكبيرة واليوم كل قدمنا كل شيء لذلك يحق لنا الاحتفال، لقد لعبنا مباراة جيدة للغاية أمام واحد من الخصوم الكبار وهو ما يظهر قدرتنا على اللعب تحت ضغط".

وعن تقنية الفيديو قال: "أعتقد أن ركلة الجزاء كان يجب أن يصاحبها بطاقة حمراء لقد طار في اتجاه لاعبنا، كما كانت بطاقة سون صحيحة لقد تصرف بطريقة لا يجب أن تنتهي بعقاب آخر".

وأنهى تصريحاته عن العنصرية: "لا نريد مثل تلك التصرفات في ملاعب كرة القدم، لقد وقع أمرًا ما وقالم روديجر بإبلاغ أزبيليكويتا الذي أبلغ الحكم، وهو في يده التصرف الصحيح".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين ليستمر البلوز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣٢ نقطة.