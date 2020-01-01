لامبارد يكشف حقيقة إصابة زياش

المغربي لم يكمل اللقاء الودي مع برايتون

علق مدرب تشيلسي فرانك لامبارد على اللقاء الودي الذي خاضه الفريق مساء السبت أمام برايتون وظهور الثنائي حكيم زياش وتيمو فيرنر بأزياء البلوز.

وسجل فيرنر هدف التقدم لتشيلسي، ولكن برايتون عادل النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، ولكن شهدت خروج زياش مصاباً.

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وقال المدير الفني للموقع الرسمي لناديه: "تيمو كان مميزاً وحاداً في لعبه، وأظهر بعضاً من جودته، كانت بداية رائعة له هو وزياش الذي قدم تمريرات مميزة".

وأكمل: "تعرض لكدمة في قدمه، التفت قليلاً ولذا يجب تقييم الوضع، نتمنى أن لا تكون سيئة، ولكن على صعيد الأداء أنا سعيد بما قدمه الثنائي".

وعن تعاقده مع تياجو سيلفا: "في بعض المباريات افتقدت لصوت الخبرة في الملعب، أتمنى أن يقدم لنا ذلك لأننا فريق شاب، أتمنى أن يساعدنا".

وختم: "المباراة ضده في 2013؟ لا أتذكر جيداً الآن، أحدهم أرسل لي الصورة ونحن نتصافح، أعتقد كان في افتتاح الماراكانا، الآن الأدوار مختلفة، أنا في الخارج وهو في الملعب، المهم أن نساعد الفريق".

وانضم تياجو سيلفا إلى صفوف تشيلسي قبل أيام قليلة مجاناً بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.