لامبارد يُطالب باحترام الحكام كما في الرجبي

تعرف على موقف لامبارد من التعامل مع الحكام

طلب فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، من لاعبي كرة القدم احترام الحكام بصورة أكبر كما يحدث في رياضة الرجبي.

لامبارد يستعد لمواجهة واتفورد في الوقت التي يُقام فيه بطولة كأس العالم للرجبي ووصل المنتخب الإنجليزي إلى النهائي لمواجهة جنوب أفريقيا.

وقال لامبارد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نعم علينا احترام الحكام بصورة أكبر كما حدث في نصف نهائي بطولة الرجبي بين انجلترا ونيوزيلاندا".

وتابع: "ربما نحتاج للجلوس مع لاعبي الرجبي والذين تفهموا قرارات الحكم بصورة رائعة وحتى اعتراضهم على بعض القرارت جاء بطريقة متحضرة من القائد".

كما كشف الهداف التاريخي للبلوز عن استمرا غياب نجولو كانتي عن المباريات للتعافي من الإصابة.

ولن يكون كانتي الوحيد بل سيغيب روديجر وروز باركلي أيضًا موضحًا أنّ أندرياس كريستينسين وصل إلى المراحل الأخيرة من رحلة العلاج.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي خرج من كأس الرابطة بعد الخسارة من مانشستر يونايتد بهدفين لهدف.