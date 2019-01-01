لامبارد عن بييلسا: أفضل الاعتزال عن التجسس

ليدز حسم قمة التشامبيونشيب على حساب ديربي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض مدرب ديربي كاونتي فرانك لامبارد التصرف الذي لجأ له نظيره في ليدز مارشيلو بييلسا بإرسال جاسوس لتدريبات الفريق قبل المواجهة الحاسمة مساء الجمعة.

وحسم ليدز القمة لصالحه بعدما انتصر بهدفين نظيفين على ديربي كاونتي وابتعد في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه نورويتش.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "خسرنا لأنهم تفوقوا علينا منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، ولكن يجب وضع خط فاصل بين المباراة وما سبقها من أحداث". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأكمل: "ما حدث أمر غير مقبول تحت أي عرف، أنا أحب بييلسا ومشجع له، ولكن طريقتي تختلف عن طريقته، ليس مقبولاً وضع الجواسيس لمشاهدة طريق لعب خصمك".

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وواصل لاعب تشيلسي السابق: "أفضل اعتزال التدريب عن إرسال شخص زاحفاً على ركبته ليقطع الأسلاك ويتسلل لتدريبات منافسي، هذه إهانة للخصم".

وكان بييلسا قد تقدم باعتذار علني عن تصرفه وذكر أنه تحدث مع لامبارد وأكد له حدوث الواقعة الجاسوسية.

وتوقف رصيد ديربي كاونتي عند 43 نقطة بالترتيب السادس بعد مباراة مساء الجمعة.