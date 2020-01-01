لامبارد بعد ثلاثية بايرن ميونخ: الأداء كان ضعيفًا وأخشى من التوابع

سوبر فرانك يخشى من توابع زلزال بايرن ميونخ في "ستامفورد بريدج"

أعرب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد عن حزنه الشديد، بعد السقوط المفزع أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-0، في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي جرت على ملعب "ستامفورد بريدج" في آخر ساعات الثلاثاء.

وبعد المباراة قال لشبكة "بي تي" الرياضية "الأداء كان ضعيفًا، وفي بعض الأحيان كان يتعين علينا اللعب بوحشية، وهذا مستوى بايرن ميونخ الذي جعله ينافس بقوة في الدوري الألماني ودوري الأبطال هذا الموسم، وشعرت بخيبة أمل لأننا لم نقدم أفضل ما لدينا ضد بايرن ميونخ".

وأضاف "علينا أن نتحمل المسئولية لنعود مرة أخرى إلى المستويات التي نريد أن نكون فيها".

المزيد من الفرق

جنابري: ريمونتادا ليفربول تُقلق بايرن ميونخ رغم ثلاثيته في تشيلسي

وتابع "يجب أن تتحسن خياراتنا، وإذا كان لاعبونا لديهم القليل، فأعتقد أنهم سيعيدون التفكير في المنافس والمستوى الذي يحتاجون العمل من أجله".

وأكمل " أثق أننا سنلعب دائمًا بكل فخر، لكن ما يقلقني مدى سرعة التعافي من هذه الهزيمة وتأثيرها في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وختم حديثه عن الموقوفين في مباراة الإياب "لم يكن من المفترض أن يتحصل جورجينيو على بطاقة صفراء، بينما ألونسو فلم أر ما فعله (بعد حصوله على بطاقة حمراء)".

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب "آليانز آرينا" يوم 18 مارس القادم.