لامبارد بعد تخطي برايتون: كنا بحاجة لفوز كهذا

لامبارد يُفند مكاسب تشيلسي بعد الفوز السهل على برايتون

أعرب المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد، عن ارتياحه بعد الفوز على برايتون بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، لحساب الأسبوع السابع للبريميرليج.

وجاء الفوز ليُحرر سوبر لامبارد ورجاله، باعتباره الانتصار الثاني على التوالي، بعد سباعية جرمسبي في الدور الثالث لكأس الرابطة، كأفضل تصحيح مسار بعد السقوط أمام ليفربول وفالنسيا الأسبوع الماضي.

وبعد المباراة قال لامبارد لشبكة "بي بي سي" البريطانية "كنا بحاجة لفوز كهذا، لم نُسيطر بما فيه الكفاية على أي مباراة لمدة 90 دقيقة، خيبة الأمل الوحيدة في المباراة، أننا لم نسجل المزيد من الأهداف، لكن في المقابل حافظنا على نظافة شباكنا، وهذا أمر جيد وسيعطي ثقة للجميع".

وأضاف "خلقنا الكثير من الفرص في الشوط الأول، لكننا لم نكن موفقين في اللمسة الأخيرة، في مثل هذه اللحظات تتبادر إلى ذهنك التساؤلات، لكن ينبغي عليك أن تبقى واثقًا أن الأمور ستسير على ما يرام".

وعن تألق ماسون ماونت الذي تسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها جورجينيو الهدف الأول، قال "كان رائعًا في ديربي كاونتي، ولم أتوقع تطور مستواه بهذه الطريقة، مع ذلك يتحسن يومًا بعد يوم".

عندما تكون وظيفتك آمنة لمدة أسبوع آخر 😅 pic.twitter.com/NdrmYOQap0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 28, 2019

بهذه النتيجة، يكون تشيلسي قد رفع رصيده لـ11 نقطة، ليقفز إلى المركز السادس بالتساوي في عدد النقاط مع توتنهام وليستر سيتي أصحاب المركزين الرابع والخامس، وبأفضلية الأهداف عن كل من بورنموث، آرسنال وكريستال بالاس.