لامبارد: المواجهة أمام مورينيو؟ أحترمه ولكن لا أقلد أحدًا

أبرز ما جاء في مؤتمر فرانك لامبارد الصحفي قبل مواجهة تشيلسي وتوتنهام

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن المواجهة أمام توتنهام تظل خاصة من نوعها نظرًا لقوة الفريق ونظرًا للحسابات الخاصة لمواجهات أندية لندن.

ويحل توتنهام ضيفًا ثقيلًا على ملعب ستامفورد بريدج مساء الأحد المقبل في واحد من ديربيات العاصمة لندن ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، قال لامبارد إن النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا تعد دافعًا له من أجل العودة إلى سكة الانتصارات والحفاظ على موقعه في جدول الترتيب ومحاولة التقدم إلى الأمام.

وقال لامبارد: "توتنهام قضى سنوات رائعة مع ماوريسيو بوتشيتينو، الأمر الذي جعلهم أكثر قوة ويمثلون تحديًا كبيرًا لكل الفرق التيت واجههم في إنجلترا وخارجها"

وأضاف: "كان لدينا بعض الأوقات من الراحة خلال الأسبوع الماضي، حيث لم يكن لدينا أية مواجهات أوروبية أو مباريات في الكأس في منتصف الأسبوع، الأمر الذي كان سيصيبنا بالإرهاق قطعًا"

وتابع: "بالنسبة للذكريات التي نمتلكها مع توتنهام هناك ذكريات إيجابية بالنسبة للنادي ولي وأخرى سلبية، ولكن أرى أن جميعها لن يؤثر على مباراة الأحد"

وأردف: "لقد عملنا وتدربنا كثيرًا بدلًا من الحديث عن قلة الإمكانيات وعدم القدرة على مجاراة الكبار، وأعتقد أننا رأينا نتاج هذا العمل وهو ما يجعلنا مستعدين لبذل المزيد من الجهد"

وحول المواجهة المنتظرة بينه وبين مدربه سابقًا جوزيه مورينيو قال لامبارد إنها ستكون مواجهة أمام مدرب كبير وشخص يحترمه كثيرًا.

وأكد: "حول مورينيو سأقول دائمًا إنه مدرب ومدير مميز، ولكنني لا أريد أن أكون استنساخًا لأحد، ولا أريد أن أصبح شبيهًا لأي من المدربين الآخرين"

وأكمل: "أنا سعيد بمقابلة مورينيو، لقد كانت مواجهة مميزة في العام الماضي حين كان مدربًا لمانشستر يونايتد، لدي احترام كبير له ولكن المواجهة تلك ستكون مختلفة وبحسابات أخرى"

وحول التغيير في عقلية اللاعبين قال: "لا، لم يحدث أي تغيير، لدينا عقلية تبحث عن الفوز دائمًا، ونحن صاقون مع بعضنا البعض وأرى الروح التي يمتلكها اللاعبون وطريقة التعامل بينهم وأشعر بثقة كبرى فيهم"

وفيما يخص أرتيتا وأنشيلوتي قال لامبارد: "لا شيء يفاجئني فيما يقال، أنا أعرف أوراق اعتماد كارلو، إنه رجل رائع وصاحب فلسفة خاصة، أرتيتا في مرحلة مميزة من حياته المهنية وستكون خطوته إيجابية مع أرسنال في حال قاموا بذلك"

واسترسل: "لن نفكر فيما حدث في المباريات الأخيرة، لقد تابعناه وتعلمنا من أخطائنا حتى لا نكررها من جديد، ولكننا لا نحب النظر إلى الخلف"

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يذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف كل من ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي.