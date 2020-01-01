لامبارد: الفوز على الكبار أهم من مواجهتهم، ومارادونا جعلني أحب الكرة

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يتحدث عن تصريحات جوزيه مورينيو حول التتويج بالدوري الإنجليزي ووفاة دييجو أرمانو مارادونا.

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي أن الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني الراحل لنادي خيمناسيا لابلاتا كان السبب في حبه لكرة القدم.

جاء هذا خلال المؤتمر الخاص بمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي ، وتحدث خلالها عن تصريحات جوزيه مورينيو الأخيرة.

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وقال لامبارد: "اتفهم إجابة مورينيو حول ذلك، وهكذا يجب أن يكون موقفنا في تشيلسي أيضًا بسبب رفع مانشستر سيتي وليفربول للمعايير في الثلاثة مواسم الماضية، لكننا لا نزال في مرحلة مبكرة من الموسم الجاري، ولا يجب أن ننجرف كثيرًا خلف مشاعرنا".

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وأضاف: "من الرائع بالنسبة لي أننا نتنافس في الوقت الحالي، لكن لا يزال الوقت مبكرًا وسيكون هناك المزيد من التنافس".

وأكمل عن مارادونا: "لقد كان قدوتي وأنا أكبر، وتسبب في حبي لكرة القدم وأتذكر لحظاته المميزة في كؤوس العالم خلال سنواتي الأولى".

وأردف: "في واقعة يد الرب أنا إنجليزي وأشجع منتخب بلادي لكن تألقه المستمر جعلني أتجاوزها بينما كنت أكبر في العمر".

وأنهى تصريحاته عن مواجهة مدربيه السابقين: "الأمر الأهم أن ألعب تلك الموجهات وأحاول أن أجهز فريقي لها جيدًا من أجل تحقيق الفوز، ودائمًا أريد اللعب أمام الأفضل".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بينما يحل فريق توتنهام في المركز الأول بـ 20 نقطة.



