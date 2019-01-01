لامبارد: البريميرليج أصبح أصعب الآن ولا يوجد مُفضل للقب

مدرب تشيلسي يتحدث عن نجم الفريق الشاب وصراع الدوري الإنجليزي هذا الموسم

يستعد نادي تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وذلك في الفرصة الأولى للمدرب فرانك لامبارد أسطورة الفريق اللندني الذي تولى تدريبه هذا الصيف.

وفي تصريحات أيقونة كرة القدم الإنجليزية تحدث عن لاعبه بولسيتش قائلًا: "هو يتمتع بقدرات جيدة وقد نجح في تسجيل ثنائية بالجولة التحضيرية مع الفريق، هو يقوم بدوره جيدًا في مركز الجناح وهذا هو المطلوب، ولكن بالطبع الجميع يحتاج وقت حتى يتأقلم جيدًا مع سرعة وقوة البريميرليج".

وتابع: "الأمور لم تكن سهلة مع أحد في البداية ويجب أن نتحلى بالصبر حتى يخرج الجميع أفضل ما لديهم، أرى ذلك بوضوح عندما أنظر إلى مسيرتي الكروية في الماضي، أعتقد أن الأمور الآن أصبحت أكثر صعوبة في تواجد مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الحديثة".

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وفي الأخير قال: "أنا سعيد بالمسيرة الطويلة التي قدمتها في ملاعب كرة القدم، أشعر أنني قدمت كل ما لدي وأسعى الآن لفعل ذلك كمدرب أيضًا، الدوري هذا الموسم صعب للغاية ولا أعتقد أن هناك مرشحون للفوز بالبطولة الآن".

يذكر أن النجم الإنجليزي السابق قد تولى تدريب العملاق اللندني عقب رحيل المدرب الإيطالي ماوريسو ساري الذي تولى تدريب يوفنتوس الإيطالي.