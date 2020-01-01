لامبارد أتبع سياسة زيدان في التعامل مع كيبا

لامبارد يريد كيبا بذهن صاف..

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سبب اعتماد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، على حارسه البديل ويلي كاباييرو، أمام ليستر سيتي، السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

كيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي الأساسي جلس احتياطيًا في هذه المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقالت صحيفة "’س" الإسبانية، إن لامبارد يتمتع بعلاقة قوية مع كيبا، وكان إجلاس الأخير على مقاعد البدلاء خلال مواجهة ليستر سيتي، خير دليل على ذلك.

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وأشارت الصحيفة إلى وجود اتفاق بين الثنائي قبل مواجهة ليستر، على عدم خوض الحارس الإسباني لهذه المباراة.

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لامبارد أراد إراحة كيبا فترة أطول، حيث تنتظر تشيلسي مباريات قوية بعد انتهاء العطلة الشتوية، أبرزها مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ الألماني.

المدرب الإنجليزي، أقنع كيبا بأفضلية جلوسه على مقاعد البدلاء، للتخفيف من وقع الانتقادات التي طالت مستواه في الفترة الأخيرة، وتحرير عقله من الضغوط قبل المباريات المهمة التي تنتظر الفريق اللندني.

وفعل زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، الأمر نفسه مع حارسه تيبوا كورتوا، حيث دفع بألفونسو رايولا، خلال مواجهة غرناطة، بعد سلسلة من الأخطاء ارتكبها الدولي البلجيكي، وقد أثمر ذلك عن نتائج رائعة في وقت لاحق.

ويحتل تشيلسي، المركو الرابع، بسلم ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 41 نقطة، وذلك بعد مرور 25 جولة.