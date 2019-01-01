(لاليجا) تعلن إطلاق مسمى (سمارت بانك) على دوري الدرجة الثانية الإسباني

تغيير في الكرة الإسبانية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا) والراعي الرسمي (سانتاندير) عن تغيير مسمى دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم الجديد 2019-2020، ليحمل مسمى (لاليجا سمارت بانك) عوضاً عن مسمها السابق (لاليغا 1 2 3).

وسيدخل التغيير حيز التنفيذ بداية من 17 أغسطس تزامناً مع انطلاق الموسم الجديد، ويشير مسمى (سمارت بانك) إلى مجموعة منتجات وخدمات ومبادرات (سانتاندير) الهادفة لمساعدة الشباب من عمر 18 إلى 31 سنة في مجالات التوظيف والتعليم وريادة الأعمال.

وتعد (سانتاندير) الراعي الرئيسي ل(لاليجا) منذ 3 سنوات، وهو عنصر رئيسي في إستراتيجيتها العالمية في صناعة كرة القدم من خلال إبرامها اتفاقيات مع دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس، وسيواصل دوري الدرجة الأولى الإسباني حمل مسمى (لاليجا سانتاندير).

وبمناسبة هذا الإعلان، تحدث خوان كارلوس دياز، المدير التجاري والتسويق في (لاليجا)، وقال: "إن (لاليغا) مرادفة للابتكار وتتطلع دائماً للمستقبل، لذلك نحن سعداء بالشراكة مع سانتاندير في التزامهم نحو الشباب والترويج وتقوية (لاليجا سمارت بانك) من هذا الموسم وصاعداً".

وتحدث فيليبي مارتن، مدير الرعايات والأحداث والإعلام الاجتماعي في سانتاندير إسبانيا، وقال: "يعكس الاسم الجديد روح بنكنا في دعم تطور كل من الأفراد والشركات. إن التزامنا لعملائنا الشباب يتضح من خلال مساعدتهم على تحقيق أهدافهم الرئيسية في التعليم والتوظيف والإسكان. هذه جميعها أهداف مهمة للتقدم الشخصي، ما يعكس الهدف المشترك للفرق المتنافسة في دوري الدرجة الثاني الإسباني (لاليجا سمارت بانك) في كل موسم، من خلال سعيها لتحقيق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني (لاليجا سانتاندير)".