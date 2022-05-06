لالتقاط الأنفاس.. أنشيلوتي يريح 9 من محاربيه الأساسيين أمام أتلتيكو

من حسن حظ ريال مدريد أنه سيتعين عليه خوض ديربي مدريد أمام جاره أتلتيكو في حالة مثالية لإراحة لاعبيه الأساسيين الأكثر أهمية والذين خاضوا نسقًا جنونيًا من المباريات المتتالية حتى وصلوا إلى تلك المرحلة التي يتبقى لهم فيها لقاء واحد حاسم أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

العودة المذهلة أمام مانشستر سيتي كان لها إيجابياتها أيضًا في تشكيلة الميرنجي، الذي يستعد لخوض مباراة أتلتيكو بأريحية.

المحاربون القدامى والموهوبون الجدد

مباراة السيتي أثبتت أنك لا تزال في حاجة إلى محاربيك القدامى، لكنك تتسلح بكتيبة من المواهب الصغيرة في السن التي تصنع الفارق، ورودريجو جويس خير مثال.

فالفيردي وكامافينجا كانا من الخيارات المبهرة خلال المباراة برئات منحت ريال مدريد التفوق البدني في أوقات هامة من المباراة، وهذا ما طمأن الأنصار وأنشيلوتي أيضًا حول إمكانية ترك العديد من العناصر التي تحتاج الراحة لتنعم باستشفاء مثالي.

في خط الدفاع من المرشح أن نرى ثنائية ناتشو وفاييخو، الأخير كان قد اشترك هذا الموسم مع ريال مدريد في 14 دقيقة فقط قبل أن يحل بديلًا في مباراة مانشستر سيتي، ناتشو أيضًا بات جاهزًا لقيادة خط الدفاع، بينما سيواصل أنشيلوتي إراحة ألابا الذي يحتاج الراحة بالفعل قبل وقت معقول من مباراة ليفربول كي يدعم كتيبة أنشيلوتي في النهائي.

لكن اللاعب الذي يعد بحاجة ماسة للراحة هو إيدير ميليتاو الذي خاض نسقًا جنونيًا من المباريات هذا الموسم مع ريال مدريد، إذ شارك في 4158 دقيقة هذا الموسم مع الميرنجي ويحتاج الراحة بكل تأكيد لشحن طاقته مجددًا.

على الرواقين، لن يخاطر أنشيلوتي بأي من كارفاخال وميندي لأن لياقتهما البدنية المثلى ستكون هامة في النهائي، ولذا قد يقع الخيار على كل من مارسيلو ولوكاس فاسكيز.

وفي الوسط يميل أنشيلوتي لإراحة ثلاثيه المخضرم كروس ومودريتش وكاسيميرو لمصلحة كامافينجا وفالفيردي وسيبايوس الذي بات محل ثقة بالنسبة لأنشيلوتي بعدما شارك في آخر 8 مباريات كان متاحًا بها مع الميرنجي.

9 محاربين

وفي خط الهجوم، قد تتم تجربة رودريجو جويس مجددًا كبطل للهجوم مع مساعدة من كل من أسينسيو الذي يحتاج لتجهيز بدني ودقائق مشاركة أكبر، ثم ماريانو دياز الذي يمني نفسه بإظهار ما لديه لأنشيلوتي وهو الذي فشل في التسجيل هذا الموسم بـ 288 دقيقة شارك بها.

بينما يتجه أنشيلوتي لإراحة ثنائيه الأبرز في الهجوم بنزيما وفينيسيوس.

بهذا يصبح اللاعبون المرشحون للغياب عن مباراة أتلتيكو مدريد هم: ميليتاو – ألابا – كارفاخال – ميندي – كاسيميرو – كروس – مودريتش – بنزيما – فينيسيوس.. 9 لاعبين من القوام الأساسي يحتاجون إلى قسط من الراحة لكي يستعدوا بشكل مثالي لليفربول.

اقرأ أيضًا..

طبيب نفسي يشرح للجماهير المنافسة كيفية تجاوز انتصارات ريال مدريد!

كلوب يتحدث عن "تدابير القدر" التي جمعته بريال مدريد

جوارديولا يعترف باستحقاق ريال مدريد: ربما أنا لست جيدًا بما فيه الكفاية