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لالانا يوضح مستقبله مع ليفربول عقب انتهاء الموسم

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Getty Images
آدم لالانا نجم فريق ليفربول يؤكد أنه يسعى للاستمرار رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد آدم لالانا نجم فريق ليفربول على رغبته في الاستمرار رفقة الريدز لأطول وقت ممكن بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يريد أن يقدم كل ما لديه من أجل الفريق في الفترة المتبقية من عقده مع الريدز.

وقال لالانا: "لا يزال لدي عامًا في عقدي مع الفريق، سأعود خلال فترة التحضيرات من أجل التدرب مع الفريق خلال الصيف، ذلك أمر أكيد".

وأضاف: "لا يزال لدي الرغبة في اللعب ولأكون جاهزًا بدنيًا مع الفريق، في تلك الحالة سيكون لدي الكثير لأعطيه ولأقدمه لليفربول".

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وأكمل: "سأكمل في صفوف ليفربول بكل تأكيد، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة في أي كان آخر، أعلم قدراتي وما الذي يمكنني أن أقدمه، لا يجب أن نتحدث عن مستقبلي هنا، فلا أستطيع أن انتظر لما هو قادم".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن آدم لالانا سيرحل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم المنصرم بعد فشله في الحصول على الكثير من الدقائق رفقة الفريق.

 

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