لالانا يُريد العودة لساوثامبتون، وليفربول يُحدد سعره

اللاعب تأثر بالإصابات في مسيرته مع الريدز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

زعمت صحيفة ديلي إكسبرس الإنجليزية أن آدم لالانا يرغب في العودة لصفوف فريقه السابق "ساوثامبتون"، بعدما فقد فرصه في اللعب أساسيًا مع ليفربول.

لالانا انضم للريدز صيف 2014 مقابل من يقرب من 28 مليون جنيه إسترليني، لكن مسيرته مع الفريق تأثرت سلبًا بالإصابات العديدة التي تعرض لها مما جعله يخرج من حسابات التشكيل الأساسي للمدرب يورجن كلوب، إذ لم يبدأ هذا الموسم سوى 5 مباريات.

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وأفادت الصحيفة أن اللاعب الإنجليزي كشف لأصدقائه عن رغبته بالعودة لفريقه السابق، لكن ساوثامبتون لديه مخاوف من إعادته نظرًا لمعاناته الشديدة من الإصابات.

ديلي إكسبرس أضافت أن ليفربول لا يُمانع التخلي عن صاحب الـ31 عامًا، لكنه يطلب مقابل بيعه 13 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن لالانا لم يلعب هذا الموسم سوى 13 مباراة في البريميرليج بواقع 464 دقيقة، و3 مباريات في دوري الأبطال بواقع 104 دقيقة.