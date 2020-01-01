لالانا: من الطبيعي هزيمة إيفرتون باللاعبين الشباب

لالانا يرى أنه من الطبيعي الفوز على إيفرتون باللاعبين الشباب

قال آدم لالانا لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، إن فريقه لديه الإيمان الكامل بقدرتهم على الفوز في كل المباريات، بغض النظر عن الأسماء التي تلعب في المباراة.

لالانا شارك أمس، رفقة ليفربول أمام إيفرتون في الدور الثاني من كأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف، في مباراة حمل فيها لالانا شارة القيادة.

يرى لالانا في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، أن فريقه من الطبيعي أن يفوز على إيفرتون حتى باللاعبين الشباب، الذي تعتبر خبرتهم قليلة نسبياً.

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على الجانب الأخر شارك إيفرتون بقيادة مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بلاعبي الفريق الأساسيين، لكنه فشل في تحقيق الفوز.

وأضاف: "لم يكن لدي أدنى شك في الفوز على إيفرتون يوم أمس، نحن ليفربول ولسنا أسماء لاعبين، أي لاعب سيشارك سيقدم كل ما لديه للفوز".

وتابع: "المدرب أخبرنا قبل المباراة، يوجد الكثير من الشباب هنا ولكننا على ملعبنا الجماهير تنتظر أن نفوز".

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لالانا أردف بأنه كان من المهم أن يدخل اللاعبون الشباب إلى أرض الملعب وهم في غاية التركيز والإيمان بقدرتهم على الفوز.

واختتم لالانا: "لن يلعب هؤلاء اللاعبون في النادي، إلا إذا كان لديهم القدرة على الفوز في كل المباريات الكبيرة، لقد أثبتوا أن لديهم شخصية قوية للغاية وسيقدمون الكثير في المستقبل للنادي".

يذكر أن ليفربول شارك أمس أمام إيفرتون، بتشكيلة مكونة من اللاعبين الشباب، وأحرز هدف الفوز اللاعب كيرتس جونز صاحب الـ19 عاماً في الدقيقة الـ71.