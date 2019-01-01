إيمري ولاكازيت يوضحان إصابة مهاجم آرسنال أمام ليون

الإصابة قد تبدو بسيطة ولكن المدير الفني لأرسنال قرر عدم المجازفة

فيسبوك تويتر بلال محمد

تعرض أليكساندر لاكازيت، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، إلى إصابة في مباراة فريقه الودية أمام ليون، في كأس الإمارات الدولية.

ويلعب أرسنال أمام نظيره ليون الفرنسي، على ملعب الإمارات في نهائي بطولة كأس الإمارات الودية التي ينظمها الفريق الإنجليزي استعداداً للموسم الجديد.

وتعرض لاكازيت إلى إصابة في الدقيقة 12، في كاحل قدمه ليقرر المدير الفني لأرسنال استبدال المهاجم الفرنسي، بزميله الشاب نيلسون.

وخشى إيمري من تفاقم إصابة مهاجمه صاحب الـ 28 عاماً، قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أقل من أسبوعين أمام نيوكاسل.

وظهر لاكازيت أثناء المباراة وهو على مقاعد البدلاء، ويرتدي داعم للكاحل، في قدمه.

وقال يوناي إيمري المدير الفني لأرسنال عقب اللقاء، حول إصابة مهاجم فريقه: "لقد أخبرني طبيب الفريق، بأنه سيقوم بإجراء فحص طبي غداً، سيتم تحديد مدى الإصابة في الأيام القادمة، ولكنها ليست خطيرة".

ومن جانبه قال لاكازيت في تصريحات عقبت المباراة: "لقد تعرضت إلى التواء في كاحلي، تم استبدالي كإجراء وقائي، أعتقد أنني سأعود إلى التدريبات بشكل سريع".

جدير بالذكر أن ليون حسم المباراة لصالحه، في نهايتها بعد فوزه بهدفين لهدف، وسجل أهداف المباراة كل من ديملي هدفين للفريق الفرنسي، وأوباماينج هدف لأرسنال.