لاكازيت يعود لتدريبات أرسنال قبل مواجهة نيوكاسل

أنباء جيدة للمدرب الإسباني أوناي إيمري

كشف نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، عن عودة مهاجمه الفرنسي أليكساندر لاكازيت للتدريبات الجماعية للفريق.

لاكازيت تعرض لإصابة طفيفة في الكاحل أمام ليون بكأس الإمارات هذا الأسبوع، ليثير الشكوك حول لحاقه ببداية الموسم.

ومع ذلك نشر الموقع الرسمي لأرسنال، صوراً للفرنسي يشارك بمران المدفعجية بشكل طبيعي.

ويأتي ظهور لاكازيت بعد يوم واحد من غيابه عن مباراة أنجيه الودية، التي حسمها الفريق اللندني بركلات الترجيح.

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عودة الفرنسي تمنح المدرب أوناي إيمري دفعة قوية، وتبشر بمشاركته أمام نيوكاسل بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم 11 أغسطس الجاري.

ومن غير المحتمل أن يشارك لاكازيت ضد برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 4 أغسطس، لعدم المجازفة بإصابته قبل مواجهة الماكبايز.