لاكازيت يحصد جائزة لاعب الموسم في أرسنال

حصل على 35% من أصوات جماهير المدفعجية

حصل المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت، على جائزة لاعب الموسم في نادي أرسنال الإنجليزي.

صاحب الـ27 عاماً تألق بشكل لافت مع المدفعجية هذا الموسم، حيث ساعده على حسم العديد من المواجهات الهامة بالموسم الحالي 2018/2019.

الفرنسي يمتلك في رصيده 18 هدفاً مسجلاً و12 مصنوعاً بجميع البطولات حتى الآن.

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وأعلن الموقع الرسمي للمدفعجية عن حصول اللاعب على 35% من أصوات الجماهير للأسماء المرشحة للفوز بالجائزة.

Introducing our 2018/19 Player of the Season... Alex Lacazette! 🔥



Big congratulations, @LacazetteAlex 👏 — FC (@Arsenal) May 3, 2019

وفي سياق آخر حصد أيضاً لاكازيت جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الأوروبي، بعد تألقه في فوز أرسنال 3/1 على فالنسيا بذهاب نصف النهائي.

نجم المدفعجية نجح في تسجيل هدف التعادل بشباك الخفافيش، بصناعة زميله الجابوني بيير أيميريك أوباميانج.

وأضاف لاكازيت بنفسه الهدف الثاني من كرة رأسية، بعرضية السويسري جرانيت تشاكا، قبل أن يختتم أوباميانج الثلاثية في الدقيقة 90.

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الحساب الرسمي للدوري الأوروبي أعلن تتويج لاكازيت كلاعب الأسبوع، لدوره الكبير في الفوز الهام للمدفعجية أمام فالنسيا.

ويسعى الفرنسي مواصلة تألقه عندما يستضيف أرسنال نظيره برايتون بعد غد الأحد بالجولة 37 من البريميرليج، قبل الخروج لملاقاة فالنسيا بإياب نصف نهائي اليوروباليج الخميس القادم.