لاكازيت يبدى غضبه بعد خروجه أمام بيرنلي

الفرنسي خرج ليسجل أيوبي بديله هدف الجنرز الثالث

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المهاجم الفرنسي، ألكسندر لاكازيت، غضبه بسبب خروجه كبديل في الدقائق الأخيرة من مباراة أرسنال أمام بيرنلي، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أرسنال في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق ثنائية أوباميانج وهدف البديل أليكس أيوبي.

وخرج لاكازيت في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، ليحل بدلاً منه أيوبي كبديل ويسجل هدف المدفعجية الثالث في الوقت الضائع.

الاحتفال الرسمي للمدافع هذا الموسم 🤝🔴 pic.twitter.com/cC3yZyyMQZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

ولم يبدو الفرنسي البالغ 27 عامًا، سعيدًا بالخروج من أرضية الملعب، حيث أبدى غضبه للمدرب، كونه كان يفضل البقاء في أرضية الملعب حتى نهاية اللقاء.

وسجل لاكازيت الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 أهداف، كان آخرها في شباك توتنهام بديربي شمال لندن.

وعلق أيان رايت، هداف وأسطورة أرسنال السابق على الأمر: "لاكازيت محبط، مهاجم أنت تعرف أن اللقاء يحتاجه في مباراة مشدودة، وهو يريد التسجيل".

وشارك لاكازيت الموسم الحالي في 17 مباراة من أصل في البريميرليج، حيث لعب كبديل فقط في 6 مباريات وشارك كأساسي في 11.