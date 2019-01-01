لاكازيت: نفذنا ما قاله لنا إيمري لذلك فزنا

لاكازيت يعبر عن سعادته بالتسجيل وبالفوز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ألكساندر لاكازيت مهاجم نادي آرسنال إنه سعيد بتحقيق هذا الانتصار الصعب على حساب فريق بقوة تشيلسي، مؤكدًا أن ذلك جاء نتيجة لتنفيذ تعليمات المدرب إيمري. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان آرسنال قد حسم ديربي لندن لصالحه حين ألحق الهزيمة بضيفه تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الثالثة والعشرين.

وتحدث لاكازيت بخصوص هدفه حيث أكد أنه سعيد بتسجيل هذا الهدف الذي كان مفتاحًا للفوز، مؤكدًا على ضرورة العمل الجماعي الذي قام به الفريق أيضًا.

وأضاف: "لقد كانت مباراة صعبة، حاولنا التسجيل مبكرًا من أجل الحصول على الأريحية ونجحنا في ذلك، بالتأكيد أنا سعيد بالتسجيل وسعيد بهذا الفوز"

وتابع: "هدفنا الآن هو الوصول للمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، نتطلع للعودة إلى هذه البطولة العام المقبل، ونتمنى أن نستطيع ذلك.

وحافظ آرسنال على مركزه الخامس بهذا الانتصار، ليفلت من تهديد مانشستر يونايتد لهذا المركز بعد فوزه السادس تواليًا في الدوري على برايتون اليوم.